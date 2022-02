Yvan Ouedraogo enregistre son deuxième double-double de la saison NCAA

10 points à 5 sur 7 aux tirs et 10 rebonds : le double-double est validé. Yvan Ouedraogo (2,03 m, 19 ans) a montré les muscles, mais son équipe de l'université de Gran Canyon s'est inclinée de peu, sur un panier avec la faute victorieux, à 20 secondes du buzzer final (60-61), contre Dixie State. C'est seulement la deuxième fois que l'ancien pensionnaire du Pôle France réalise un double-double cette saison.

Hunter Schofield (@H_Scho44) Gets the dish from Frank Staine (@staine_frank22) and fights for the GAME WINNING AND-1 Layup and converts with 16 seconds left for Dixie State to beat Grand Canyon 61-60 (Video Via @MrMatthewCFB) pic.twitter.com/84TyaZw1tB