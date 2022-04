"La quatrième dimension" : le tableau des playoffs de NM1 dans les mains de Chartres

NM1

Comme l'explique très bien Ouest France, après sept mois de compétition, 495 matchs joués et deux phases validées, six des seize équipes qualifiées pour les playoffs ne connaissent toujours pas leur adversaire en 1/8e de finale. Tout se jouera lundi soir, à l'occasion d'un match en retard entre Chartres et Poitiers, où beaucoup scruteront le résultat du CCBM qui déterminera le classement de la Poule A entre Caen, Mulhouse et lui-même.

Chartres peut choisir son tableau

Disposant du luxe de "choisir" son adversaire, l'équipe de Sébastien Lambert peut s'interroger sur intérêt de terminer 9e de la Poule A, plutôt que 7e et donc de s'incliner contre Poitiers : cela lui vaudrait un premier tour contre LyonSO, équipe en totale perte de vitesse (neuf défaites d'affilée avant son succès contre Rueil hier), au lieu de Cergy-Pontoise. « On a parfois l’impression de vivre dans la quatrième dimension », a ainsi confié Fabrice Courcier, l’entraîneur caennais, au micro d'Ouest France. « Ce que je trouve un peu désagréable sur cette formule toujours changeante, c’est qu’il y a un match qui se déroule après les autres . On a repris l’entraînement le 1er août et on va débuter une nouvelle saison le 24 avril avec seize équipes pour une place. C’est ahurissant. Quand tu es acteur, ce n'est pas évident. » De son côté, quoiqu'il arrive à Jean Cochet, le PB86 est assuré de croiser le fer avec Tarbes-Lourdes.



Avant l'ouverture des playoffs, vendredi, Angers a conclu sa saison de champion par un dernier joli coup à Chartres (83-78) avec un ultime récital d'Akaemji Williams (13 points et 10 passes décisives). LyonSO a donc repris confiance, au même titre que Le Havre, injouable contre Poitiers avec un Jaraun Burrows exceptionnel (19 points à 100% en 19 minutes).

Kaysersberg maintenu, Avignon perd gros

S'il n'y a rien eu de notable dans la Poule B, où tous les qualifiés pour les playoffs étaient déjà connus, la soirée de vendredi pourrait en revanche marquer un vrai tournant dans la Poule C. D'abord pour Kaysersberg, qui s'est libéré d'un poids en allant valider son maintien à Bordeaux (74-72) avec un excellent Maxence Dadiet (20 points à 8/16, 7 rebonds et 5 passes décisives). Mais surtout pour Dax-Gamarde et Avignon qui ont vu leurs destins se croiser au bout du suspense. Malmené par les gamins du Pôle France (36-48, 23e minute), Alexandre Bouzidi en tête (20 points à 5/12 et 7 passes décisives), le DGB de Christopher Dauby (20 points à 7/12 et 11 rebonds) s'est révolté pour rester en vie et a pu exulter après un dernier raté de Noah Penda. L'équipe de Denis Mettay reste ainsi dans la roue de Challans, vainqueur d'Avignon (72-70) après s'être fait très peur dans le money-time (69-57 à la 34e minute). Entre Challans, Dax-Gamarde et Avignon, deux équipes évolueront en Nationale 2 la saison prochaine et l'USAP n'a clairement pas pris la bonne roue (6v-6d, contre 7v-5d pour ses deux adversaires à deux journées de la fin).

Les résultats du vendredi 15 avril 2022 :

Poule A :

Chartres - Angers : 78-83

Le Havre - Poitiers : 105-79

LyonSO - Rueil : : 79-65

Caen - Lorient : 79-68

Mulhouse - La Rochelle : 74-77

Poule B :

Pont-de-Chéruy - Les Sables : 66-85

Besançon - Vitré : 64-72

Orchies - Tarbes-Lourdes : 86-76

Boulogne-sur-Mer - Toulouse : 61-76

Andrézieux-Bouthéon - Cergy-Pontoise : 78-67

Poule C :

Bordeaux - Kaysersberg : 72-74

Challans - Avignon : 72-70

Dax-Gamarde - Pôle France : 72-71

Rennes - Golbey-Épinal : 79-57

Le tableau des playoffs si Poitiers bat Chartres

Si Chartres bat Poitiers





