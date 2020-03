"Le maintien ou l’annulation de la fin de saison" décidé lors du Bureau Fédéral le 27 mars

LFB

Crédit photo : GPJ

La Fédération française de basketball (FFBB) organise les compétition nationales de la Nationale 1 masculine (NM1) à la Nationale 3 chez les hommes adultes, de la Ligue Féminine de Basket (LFB) à la Nationale 3 féminine (NF3) chez les femmes aux championnats nationaux en U18 et U15. Elle émet ensuite des recommandations pour toutes ces ligues et comités, qui organisent les compétitions régionales et départementales. Les clubs de ces divisions qui attendent d'en savoir plus sur la suite de la saison 2019/20, actuellement suspendue en raison du coronavirus. La FFBB continue de tourner, en télétravail, en échangeant chaque jour sur "trois grands thèmes" indique son président Jean-Pierre Siutat dans La Dépêche du Midi.

"D’abord le volet sanitaire en faisant en sorte que tout le monde soit à l’abri. Tout notre personnel est en télétravail ou chômage partiel. Ensuite vient la thématique sportive : hormis la coupe de France à Bercy (prévues les 24 et 25 avril, NDLR), il n’y a pas d’annulation de compétitions pour le moment. Nous sommes dans une logique de reports mais nous étudions plein de scénarios en consultant, également, les fédérations d’autres pays. Vient ensuite l’économie, une thématique très importante pour beaucoup : fédération, ligue, clubs… On a fait remonter au ministère l’impact économique, de manière sommaire, engendré par cette crise. Mais on ne sait pas, à l’heure actuelle, ce qui va advenir."

Une décision sera prise lors du prochain Bureau Fédéral.

"Il est prévu le 27 mars. On décidera le maintien ou l’annulation de la fin de saison. Au niveau européen, les compétitions de clubs ont d’ores et déjà été supprimées."

L'ancien coach de Tarbes rappelle aussi que la Fédération internationale a d'ores et déjà annulé l'EuroLeague féminine, l'EuroCup féminine et la FIBA Europe Cup.