(Ne pas publier) Les frères Bichard réunis à Challans : Jérémy rejoint Kévin en Vendée

NM1

Crédit photo : Shad'O UTBM

Ils ont longtemps espéré jouer ensemble et ils vont enfin le faire. Kévin Bichard prolongé de deux ans par le Vendée Challans Basket, Jérémy Bichard (1,86m, 30 ans) jouera lui aussi sous les ordres d'Antoine Michon à la rentrée. Il a signé avec le VCB jusqu'en juin 2022.

Après une expérience très compliquée humainement à Gries-Oberhoffen selon ses dires, le natif de Martigues (Bouches-du-Rhône) a préféré ne pas retenter l'expérience de la Pro B avec Tours. Précieux à Michel Vrignaud pour la "finale" de la poule A, Jérémy Bichard (18 points à 5/10 aux tirs) a été solide à l'UTBM (7,3 points à 44,7% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 4,5 passes pour 11,3 d'évaluation).

"À Gries-Oberhoffen, Kévin a été le premier à me dire de croire en moi"

Au coup de sifflet final à Challans, Jérémy avait d'ailleurs eu de jolis mots pour son frère aîné Kévin (34 ans). "Il a été le premier à me dire de continuer à croire en moi, disait-il. C’est mon exemple. Même s’il a perdu, je sais qu’il est heureux pour moi car il n’y a rien de plus important que la famille." Et ça tombe bien puisque les deux internationaux de l'équipe de France militaire joueront sous le même maillot pour les deux prochaines saisons.