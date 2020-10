[Vidéo] Le chantier de Victor Wembanyama au Havre

NM1

La première sortie de Victor Wembanyama en Nationale 1 masculine avec le Pôle France a fait le buzz. Non seulement il a réalisé une énorme prestation (22 points à 10/17 aux tirs, 10 rebonds et 7 contres pour 32 d'évaluation en 32 minutes) mais en plus, il a permis au Pôle France de signer sa première victoire (72-63) après 28 défaites de suite.

La FFBB a compilé ses paniers et contres dans une vidéo à voir ci-dessous :