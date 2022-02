116 jours après, les JSA Bordeaux regagnent enfin !

NM1

Dans la poule A, Bordeaux remporte seulement son deuxième match de la saison. 116 jours après leur victoire contre Cergy-Pontoise le 8 octobre dernier (82-78), les JSA triomphent de nouveau en championnat. Un succès très symbolique, face à Rueil, quatrième du classement de la poule A. Le meilleur marqueur du championnat, Kiady Razanamahenina (1,85 m, 25 ans) a compilé 20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. De quoi valider la prise de poste de Matthieu Hubert, âgé de seulement 25 ans.



Pour les autres rencontres de la poule, Angers confirme sa place de leader après la victoire en déplacement à Rennes (76-84) et Lorient dispose facilement de Toulouse (58-88) : les Lorientais passent devant Rueil pour la troisième place du classement, même avec un match en retard.

Caen se positionne en leader

Dans l'autre poule, la poule B, Caen profite du faux pas de Chartres, contre le Pôle France, pour conforter sa première place du classement. Le CBC s'est imposé contre Golbey-Epinal 82 à 67. Le coach caennais, Fabrice Courcier, se réjouit de la victoire de ses joueurs pour Ouest-France, mais pense déjà à la prochaine phase du championnat : "On sait que si on gagne à Boulogne, on valide quasiment le Top 5, et ensuite le match à Lyon peut-être primordial pour la première place".

Et.... VICTOIRE

Très beau succès ce mardi soir sur Epinal !!!

La route continue.

Plus que 4 matchs dans cette Phase 1.

Prochain match à Boulogne samedi.

Pour le reste de la Poule B, Avignon se relance avec une victoire 80 à 88 contre Besançon, grâce à un très gros match de Duane Morgan, auteur de 25 points et 10 rebonds. Les Vauclusiens passent au classement devant Kaysersberg, qui s'est incliné contre Orchies, 84-88. Enfin, contre Pont-de-Chéruy (dans le duel des Coudray) et Andrézieux-Bouthéon, Le Havre et Mulhouse se sont relancés.



Les résultats de la 22 journée de Nationale 1 :

Poule A

Toulouse vs Lorient : 58-88

Rennes vs Angers : 76-84

Rueil vs Bordeaux : 67-79

Poule B

Pôle France vs Chartres : 77-70

Mulhouse vs Andrézieux : 73-67

Kaysersberg vs Orchies : 84-88

Caen vs Golbey-Epinal : 82-67

Besançon vs Avignon : 80-88

Le Havre vs Pont-de-Cheruy

Ce vendredi, la NM1 continue ses droits, avec la rencontre entre les deux lanternes rouges de la poule B, le Pôle France se rendra à Epinal ; le choc du haut de tableau entre Chartres et Lyon ou encore dans la poule A, l'occasion pour Bordeaux d'aller décrocher son deuxième succès d'affilée, avec la réception du Stade Rochelais.