13e victoire de suite pour Caen, Le Havre s'impose à Chartres

NM1

Après la trêve internationale, la Nationale 1 masculine a repris en partie ce week-end. Dans la poule A, Vitré a signé sa 9e victoire de la saison en dominant Vanves 79 à 71. L'Aurore s'est appuyée sur Jérémie Douillet (17 points et 14 rebonds). Dans l'autre match de la poule A, Bordeaux a largement dominé les Sables d'Olonnes (+24) avec 38 points de Quentin Hanck et 23 points, 8 rebonds et 7 passes décisives d'Alex Vialaret.

Poule A

vs Les Sables d'Olonnes : 93-69 Vitré vs Vanves : 79-71

Dans la poule B, Caen a signé sa 13e victoire de suite, sans encombre contre Orchies. La dernière recrue Norville Carey a confirmé ses bonnes prestations (17 points et 10 rebonds en 24 minutes). Derrière, Chartres (11 victoires, 5 défaites) a chuté contre Le Havre (10 victoires, 6 défaites) qui revient au classement. Enfin, le Pôle France, bien que plus complet, n'a pas réussi à accrocher Besançon (4 victoires, 12 défaites).

Poule B