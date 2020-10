32 d'évaluation : Victor Wembanyama marche sur Le Havre pour sa première en NM1 !

NM1

Crédit photo : STB Le Havre

« Que les Havrais en profitent, car il n'est pas dit qu'on le reverra un jour aux Docks Océane », avait prévenu l'entraîneur normand Hervé Coudray avant la rencontre. Pas sûr que les supporters du STB aient réellement profité du talent inouï du phénomène yvelinois mais eux, au moins, ont pu se rendre compte de l'étendue du potentiel.

Pour ses débuts en Nationale 1 avec le Pôle France, Victor Wembanyama (2,19 m, 16 ans) a réalisé une performance incroyable. Une prestation à la hauteur de la hype qui l'enveloppe progressivement, lui qui a été décrit dimanche comme "le plus grand prospect du monde" par Mike Schmitz, le spécialiste draft d'ESPN. Largement responsabilisé par Jean-Aimé Toupane (32 minutes de jeu) dans l'antre havraise, le natif du Chesnay s'est joué des intérieurs normands en cumulant 22 points à 10/17 aux tirs (dont 1/5 à trois points), 10 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 7 contres (!) pour 32 d'évaluation. Ce n'était certes qu'une première, qui demandera confirmation, mais il s'agit indéniablement d'une preuve que l'enfant de Nanterre 92 (né en janvier 2004, faut-il le rappeler...) peut déjà être dominant en troisième division.

Et en plus, le Pôle France a gagné !

Surtout, cette démonstration s'est inscrite dans le cadre d'un bel aboutissement collectif. Alors que le Pôle France restait sur 28 défaites d'affilée en NM1 et n'avait plus gagné sur la route depuis un soir d'avril 2011 à Liévin, les jeunes pousses de l'INSEP l'ont emporté de manière autoritaire dans la salle de l'un des favoris du championnat (72-63). De quoi sublimer la ligne de statistiques de Wembanyama. Nul doute que cette 5e victoire en 251 matchs sera celle qui fera le plus parler, et il n'y a pas à se forcer pour comprendre pourquoi...