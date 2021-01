À Avignon, le Pôle France passe à un panier d'une deuxième victoire

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

A Avignon,

Après sa victoire au Havre fin octobre, le Pôle France est passé tout proche de son deuxième succès de la saison 2020-2021 à Avignon ce samedi après-midi. Après une première mi-temps très compliquée offensivement (18-7 après un quart-temps, 29-18 à la mi-temps), les joueurs de Jean-Aimé Toupane ont haussé le ton et pris le dessus dans le troisième quart-temps (8-24, 37-42) grâce au réveil d'Ousmane Dieng (9 de ses 24 points dans le troisième quart-temps) et l'agressivité d'Alexandre Bouzidi (13 points à 4/5 aux tirs).

Mal embarqués, les hommes de Vincent Lavendier ont durci le ton pour empêcher tout tir facile de la part des Polistes, fortement diminués en l'absence de Victor Wembanyama, Brice Dessert, Armel Traoré et Melvin Ajinça. De quoi permettre à Junior Zero de marquer sur contre-attaque et de parvenir à passer devant dans le final (57-54).

Une deuxième victoire (après 9 matches) qui permet à Avignon d'éviter une crise profonde, avant une série de rencontres difficiles (cinq matches en deux semaines), à commencer par un déplacement à Boulogne-sur-Mer et la réception de Caen.

Maladroit en première mi-temps, Ousmane Dieng a largement contribué au retour dans le match du Pôle France après la pause (photo : Sébastien Grasset)