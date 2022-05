À presque 40 ans, Ludovic Chelle repart pour deux saisons à Pont-de-Chéruy

NM1

Crédit photo : SOPCC

Il n'avait jamais caché son ambition de fêter ses 40 ans sur un parquet de basket. Sauf pépin, Ludovic Chelle (1,83 m) va pouvoir accomplir son rêve, et même un peu plus, puisque son nouveau contrat devrait l'emmener jusqu'à ses 41 ans avec Pont-de-Chéruy. Âgé de 39 ans et 5 mois, l'enfant de Martigues a prolongé pour deux saisons supplémentaires avec Pont-de-Chéruy.

Relais de Dounia Issa sur le parquet, le médaillé de bronze de l'EuroBasket juniors 2002 (avec Boris Diaw, Ronny Turiaf ou Mickaël Piétrus) a joué un rôle essentiel dans la saison réussie du SOPCC, huitième de finaliste de Nationale 1.

Métronomique entre 8 et 10 points de moyenne depuis son arrivée en NM1 en 2016 (8,3 points à 36%, 1,6 rebond et 2,3 passes décisives cette saison), l'ancien shooteur de Hyères-Toulon vivra ainsi ses 22e et 23e saisons professionnelles. Sa première apparition en pro remonte au 9 mai 2001, soir d'une défaite d'Antibes à Villeurbanne (84-97), où l'un de ses coéquipiers se prénommait notamment Michael Ray Richardson. Ce jour-là, son meneur actuel Bryan Coudray n'avait que 5 mois...