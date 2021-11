Adam El Ghazi a quitté Kaysersberg pour jouer sous les ordres de Sébastien Cherasse au Maroc

NM1

Crédit photo : KABCA Steimer

Ce week-end, on apprenait qu'Adam El Ghazi (2,06 m, 26 ans) s'était séparé du club de Kaysersberg d'un commun accord. Le pivot a en réalité changé d'employeur. Il rejoint l'Association Michlifen Ifrane où il sera coaché par Sébastien Cherasse, qui va vivre là une nouvelle expérience d'entraîneur après son départ anticipé d'Andrézieux. D'autres habitués du championnat de France, Nabil El Amrani et Mourad El khir, feront partie de cette équipe.

Adam El Ghazi a déjà évolué dans un club marocain, avec l'AS Salé à deux reprises. La première fois, il n'avait joué que le championnat arabe des clubs puisque le championnat marocain n'a pas connu de saison durant deux ans. La deuxième fois, il a été champion du Maroc. C'était en juillet dernier. L'international marocain y retrouvera un challenge excitant, avec un niveau de jeu sous-estimé selon lui, une rémunération plus importante qu'en NM1 et des infrastructures de haut-niveau. "Au Maroc, je suis aujourd’hui vu comme un des plus grands espoirs du pays, en France, je suis considéré comme une seconde rotation intérieure de NM1", rappelait le Bagnoletais à Dunkheim en juin 2020.