Adam El Ghazi arrive à Kaysersberg suite à l'arrêt de Govindy

NM1

Crédit photo : FIBA

Kaysersberg accueille un nouveau joueur pour la suite de la saison avec l'arrivée d'Adam El Ghazi (2,06 m, 25 ans). L'international marocain n'est pas un inconnu des championnats français puisqu'il a joué pendant une saison à Souffelweyersheim lors de l'exercice 2017-2018. En 34 rencontres, il tournait à 6,7 points à 54,2% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 1,2 passe décisive pour 8,3 d'évaluation en Nationale 1.

Après son expérience en Alsace, il est reparti au Maroc pour défendre les couleurs de Salé et Rabat qui sont deux piliers de la première division marocaine. De retour en France, il a disputé 4 rencontres avec le Stade Marseillais Université Club la saison dernière pour une moyenne de 12,25 points. Cette saison, il a fait une brève apparition du côté de Gravenchon en NM2 mais il n'a jamais pu fouler les parquets dû à l'arrêt du championnat.

Il remplace donc Melvin Govindy en tant que pigiste médical, puisque le pivot français est blessé pour une durée indéterminée. Une absence qui sera difficile à combler, l'ancien Choletais étant le meilleur marqueur et rebondeur du club avec des moyennes de 16,3 points et 8,4 rebonds. Avec 2 victoires et 10 défaites, le KABCA a le pire bilan de la Nationale 1 (hors Pôle France) à égalité avec Avignon-Le Pontet. Ce week-end, l'équipe a néanmoins embêté Chartres (88-91).