Adam El Ghazi et Kaysersberg se séparent

NM1

Crédit photo : KABCA Steimer

Adam El Ghazi (2,06 m, 26 ans) quitte le KABCA prémarurément. Le club de Kaysersberg a annoncé que les deux parties se séparaient "d'un commun accord. "Arrivé en plein COVID la saison dernière, et resigné pour cette saison, Adam El Ghazi et le club n’iront finalement pas au bout de leur collaboration, et ont acté cette semaine la rupture du contrat qui les liait", annonce la formation alsacienne dans son communiqué.

Jusqu'ici cette saison, le pivot franco-marocain était pourtant responsabilisé (7,2 points à 36% de réussite aux tirs, 5 rebonds, 1,7 passe décisive et 2,1 balles perdues en 26 minutes sur 9 matches) chez le 11e de la poule B (5 victoires, 8 défaites) de Nationale 1 masculine.