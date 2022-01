Ahmed Doumbia va rebondir à Lorient

Récemment coupé par Tours, Ahmed Doumbia (1,95 m, 32 ans) a pu s'engager dans la foulée au CEP Lorient, pensionnaire de Nationale 1. Ce poste 2-3 retrouve un niveau qu'il connaît bien où il a souvent eu un rôle d'impact au sein d'équipe compétitive, comme Tours l'an passé (13,3 points à 43,7% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 3,5 passes décisives en 31 minutes), équipe dont il était capitaine qui a fini la saison sur une montée.

"On densifie notre groupe", a expliqué l’entraîneur lorientais Philippe Maucourant à Ouest-France. "On le fait sur les mêmes critères qui nous ont conduits à bâtir l’équipe de cette saison : un joueur francophone, un joueur très référencé dans la division, qui va nous renforcer dans le secteur défensif, avec des qualités athlétiques et une compétence en termes d’adresse."