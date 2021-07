Alex Barraud s'engage à Orchies

NM1

Crédit photo : BC Orchies

Le BC Orchies vient d'annoncer la signature de l'arrière Alex Barraud (1,90 m, 23 ans). Après avoir joué pour les Espoirs de l'ESSM Le Portel, il avait lancé sa carrière professionnelle à Aubenas où il a passé deux ans. Puis il est revenu dans le Nord, s'engageant à Maubeuge. Mais la saison de Nationale 2 masculine s'étant arrêtée très vite en 2020-2021(cinq matches disputés, pour 11,4 points de moyenne) à cause de la COVID-19, il n'a pu disputer que quelques matches. Au BCO, il retrouvera la compétition en même temps que la Nationale 1. C'est la cinquième recrue du club après Jérémy Ricard-Dorigo, Ricardo Alliman, Dorian Lemoine, Giorgi Turdziladze et Ibrahima Sidibé. Ils retrouveront Joffrey Verbeke, Simon Créteaux et Thomas Prost, qui ont prolongé.