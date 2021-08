Alexandre Chassang devient investisseur au STB Le Havre, Idrissa Ba arrive enfin

NM1

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Passé de Dijon à Yalovaspor en Turquie cet été, Alexandre Chassang ne déconnecte pas totalement avec le basketball français. Dans un communiqué, le STB Le Havre a annoncé que l'international français devenait "ambassadeur" du club. Un projet favorisé par la collaboration entre l'intérieur français et Rudy Sévi, gestionnaire de patrimoine et co-président du directoire du STB, qui a déjà attiré au sein du club les basketteurs Kim Tillie, Mouhammadou Jaiteh et Adrien Moerman, ou encore le footballeur Benjamin Bourigeaud pour des rôles similaires.

Par ailleurs, sur les parquets, le STB a enregistré l'arrivée ou plutôt le retour d'Idrissa Ba (2,11 m, 19 ans), qui a atterri jeudi à Paris. Débarqué au centre de formation du club en 2017 par l'intermédiaire de l'ex-footballeur Demba Ba, devenu un joueur clé des équipes jeunes de Saint-Thomas, il avait paraphé l'an dernier un contrat de trois saisons pour disputer les rencontres de NM1 avec l'équipe première, mais est resté bloqué au Sénégal un an à cause d'un problème de visa. Malgré une préparation à distance via des vidéos envoyées par le préparateur physique du club, il n'a pu que très peu jouer au basket sur l'année écoulée. Ba retrouvera dans un premier temps les parquets avec le centre de formation.