Alexis Racine passe de Canet à Pont-de-Cheruy

NM1

Après avoir annoncé plusieurs départs la semaine dernière, le club de Pont-de-Cheruy va officialiser l’arrivée de nouvelles recrues ce mercredi à partir de 18h. Parmi elles, on retrouvera la signature d'Alexis Racine (1,92 m, 25 ans) selon nos informations, ainsi que la page Twitter French Basket & Co.

Le frère d'Anthony et Warren Racine évoluait en 2019/20 en NM2 du côté de Canet. Après être passé par la Nationale 3 et donc la Nationale 2, il va donc découvrir la troisième division française. Swingman (arrière/ailier) gaucher aux bonnes qualités physiques et doté d'un bon tir à longue distance, il était le meilleur scoreur de son équipe cette saison en tournant à 17,2 points de moyenne.