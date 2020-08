Alexis Thomas de Tarbes-Lourdes à Saint-Vallier

NM1

Crédit photo : Audrey Akakpo SOMB

Après deux saisons plutôt abouties à Tarbes-Lourdes, Alexis Thomas (2,08m, 25 ans) va quitter les Pyrénées pour prendre la direction du Drôme. Selon nos informations, il vient de s'engager avec Philippe Namyst et le Saint-Vallier Basket Drôme (SVBD), toujours en Nationale masculine 1 (NM1). Passé par les centres de formation du Mans et de Nancy, il avait fait ses premiers pas dans le monde professionnel au GET Vosges, avant de débarquer dans le Sud-Ouest.

En 2019/20, l'intérieur breton valait 9,8 points à 50,9% de réussite aux tirs et 4,9 rebonds pour 11,8 d'évaluation en 21 minutes.

L'effectif du Saint-Vallier Basket Drôme (SVBD) pour la saison 2020/21 :