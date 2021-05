Alexis Thomas va découvrir la Pro B avec Saint-Vallier

NM1

Crédit photo : Christine Van Roy

Alexis Thomas (2,08 m, 25 ans) va passer une saison de plus à Saint-Vallier. L'intérieur est arrivé à l'été 2020 sera toujours sous les couleurs du SVBD lors de la saison 2021-2022. Il a montré de belles choses cette année et a fortement contribué à la grande saison de son équipe.

Le SVBD a terminé leader de la poule B de Nationale 1 (NM1) avec un bilan de 24 victoires pour 2 petites défaites, lui permettant de monter en Pro B, division que l'ancien espoir du Mans Sarthe Basket et du SLUC Nancy va découvir. En NM1, Alexis Thomas valait 12,6 points à 50,8% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds, 1,2 passe décisive et 1 interception de moyenne par match. Toujours coaché par Philippe Namyst, il sera à la rentrée de nouveau le coéquipier de Marcos Suka-Umu, Demond Watt et Vincent Ateba.

Cliquez-ici pour relire l'interview qu'il nous a donné juste avant le match de la montée