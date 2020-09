Amical : Les Sables-d'Olonne vainqueurs d'Angers

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Logiquement battue par Cholet Basket (Jeep ÉLITE) jeudi, l'Étoile Angers Basket s'est de nouveau inclinée ce vendredi soir face aux Sables Vendée Basket (79-73) - fraîchement promus en Nationale 1 - aux Ponts-de-Cé. La troupe de Laurent Buffard, toujours privée de Kyle Tresnak et de Mohamed Choua, a manqué de consistance en début de rencontre face aux Sablais eux aussi amputés de deux joueurs (Ricardo Alliman et Kris Davis). Avec un Lucas Boucaud intéressant (11 points à 5/8 aux tirs, 3 rebonds) mais trop maladroit aux lancers-francs (1/5) et un Stephan Gauthier toujours aussi actif (seulement 7 d'évaluation), l'EAB était menée à la mi-temps (49-35).

En face, les hommes de Guillaume Pons - déjà bien en place collectivement - se sont appuyés sur un Mathis Guillou autant scoreur (12 points à 4/6 aux tirs) que rebondeur (9 rebonds), bien aidé par Meven Le Douarin et ses tirs longues distances (4/5 à 3-points pour 12 points), afin de garder leur avance à l'entame du dernier quart-temps (66-55, 30'). Au final - et ce malgré un dernier coup de collier de l'EAB, Les Sables-d'Olonne s'imposent face à leurs voisins angevins et décrochent ainsi un deuxième succès en préparation, après un premier galop d'essai réussi face à la JALT Le Mans (NM2).

