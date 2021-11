Ancien président du GET Vosges et de la DNCCG, Cyrille Muller n'est plus

BETCLIC ÉLITE

Cyrille Muller s'en est allé vendredi dernier à l'âge de 82 ans. Ce dirigeant de club - après avoir été joueur - a fait beaucoup pour le basketball, au niveau local et national. Instigateur de la fusion entre les clubs de Golbey et Epinal à la fin des années 1970, il a présidé le GET Vosges jusqu'en 2001, alors que le club était aux portes de la Pro A. Parallèlement, il a été élu à la Ligue Nationale de Basket (LNB) au point d'en devenir le vice-président. Il a notamment contribué à la création de la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion de la LNB. Réputé bâtisseur et charismatique, il était surtout considéré comme un fin gestionnaire.