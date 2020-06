Andrézieux signe l'ailier américain Steven Green

NM1

L'ailier américain Steven Green (1,98 m, 27 ans) s'engage à Andrézieux, club de Nationale 1, pour la saison 2020/21.

Par par l'université d'Oklahoma Baptist (NCAA II) aux Etats-Unis entre 2015 et 2017, le natif de Phoenix (Arizona) a ensuite joué furtivement en G-League avec les NAZ Suns (1,1 point de moyenne en 5 minutes sur 6 matchs) avant de se tourner vers le basketball européen. Brillant en Suisse avec les Lugano Tigers (19,4 points, 4,8 rebonds et 2,3 passes décisives en 33 minutes) en 2018/19, cet ailier décrit comme polyvalent (il est censé pouvoir jouer sur les postes 2, 3 et 4) a partagé sa saison 2019/20 entre la deuxième division israélienne, au Maccabi Raanana, et de nouveau dans le championnat suisse, avec le BBC Lausanne (17,8 points, 5,6 rebonds et 2,6 passes en 7 matchs).

C'est la dernière pièce de l'effectif 2020/21 du club d'Andrézieux.