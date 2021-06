Andy Thornton-Jones devrait rester coach de Poitiers, relégué en NM1

PRO B

Andy Thornton-Jones (42 ans) devrait être toujours le coach du Poitiers Basket 86 en 2021-2022 indique La Nouvelle République. Si le natif de Leamington (Angleterre), nommé en cours de saison pour remplacer Jérôme Navier, n'a pas pu sauver le club de la relégation, les dirigeants devraient lui confier la mission de lancer un nouveau cycle.

Le PB 86, malgré de nombreux ajustements et donc un changement de coach, n'est pas parvenu à quitter la dernière place du championnat. Actuellement, il présente un bilan de 8 victoires et 25 défaites. Déjà en danger la saison dernière mais sauvé par la pandémie qui a entrainé une saison blanche en LNB, le Poitiers Basket n'y échappe pas cette saison et évoluera bien en Nationale masculine 1 la saison prochaine. Après sa défaite contre le Paris Basketball 107-80 et la victoire de Saint-Chamond, d'Antibes et d'Aix-Maurienne la même journée, le PB86 a du se rendre à l'évidence. Le coach Andy Thornton-Jones s'est exprimé sur cet échec qui condamne le club à quitter le niveau professionnel après 15 saisons en LNB.

"On n’a pas été capables de gagner les matchs pour nous sauver. C’est une déception. Il faut aussi souligner le fait que nos adversaires directs l’ont emporté face à des équipes qui n’étaient pas au complet. Evreux a évolué sans trois joueurs du cinq majeur. Ce n’est pas équitable et cela fausse le championnat."



Poitiers va donc devoir se relancer en Nationale 1, avec l'espoir de retrouver une dynamique vertueuse, surtout que le club doit évoluer dans la salle du Futuroscope (6 000 places), à partir de fin 2022.