Andy Thornton-Jones reconduit à la tête de Poitiers

NM1

Malgré la relégation en Nationale 1, les dirigeants de Poitiers ont décidé de renouveler leur confiance à Andy Thornton-Jones (42 ans). L'information a été rendue officielle ce lundi 5 juillet par un communiqué publié par le PB86. Après avoir remplacé en décembre 2020 Jérôme Navier, l'Anglais a échoué à maintenir le club en Pro B.

''Je suis ravi de relever ce challenge, au sein du PB86, a-t-il commenté. Le club sort de deux saisons très difficiles sportivement, mais nous sommes extrêmement motivés. L’histoire du club est courte, mais en se regroupant autour d’un projet fondé sur le travail et l’humilité, nous sommes persuadés de pouvoir repartir de l’avant. La Nationale 1 est un championnat relevé, avec de très belles équipes, et nous sommes impatients de retrouver notre salle pleine pour partager de belles soirées de basket."

Le tacticien anglais sera de nouveau épaulé par Mathurin Maynier et Grégory Thélin, ancien entraîneur de la Rochelle pendant 12 ans.

Pour la première fois depuis la saison 2005-2006, le club poitevin va évoluer dans la troisième division française. La résultat d'une saison 2020-2021 décevante. Entre changements de joueurs et performances erratiques, le PB86 n'a jamais quitté la dernière place du classement. Il reste un an et demi avant que les joueurs du Poitou n'investissent le Futuroscope, leur nouvel écrin de 6 000 places. Tout autre résultat qu'une accession en Pro B serait vécu comme un échec.