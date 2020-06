Angers : Karim Gourari signe, Naïm Houstani intègre le groupe pro

NM1

Crédit photo : Gérard Heloise

Il était l'un des français de NM1 les plus courtisés du marché, Karim Gourari (2,03m, 31 ans) vient de signer pour deux saisons à l'Etoile Angers Basket, un prétendant à la montée. Avec Gourari, Laurent Buffard s'équipe d'un spécialiste de la troisième division française. Après 6 saisons à Rueil entrecoupé par une saison en Pro B avec Aix-Maurienne puis deux saisons à Saint-Vallier, Angers se donne les armes pour son objectif montée. La saison dernière, il tournait à 9,3 points à 49% de réussite aux tirs, 7,1 rebonds et 3,3 passes décisives pour 14,6 d'évaluation en 29 minutes en moyenne.

Capable d'évoluer sur le poste 3 et le poste 4, cet ailier longigne très actif au rebond et très régulier dans ses performances sera une vraie plus-value après le départ quasi-certain de Franck Seguela pour la division supérieure. Son arrivée entraîne le départ de Thibaut Lonzième, mythique numéro 6 de la formation angevine.

En plus de son arrivée, Naïm Houstani (1,83m, 17 ans) va intègrer le groupe professionnel et sera le troisième meneur derrière Kévin Thalien et Lucas Boucaud. Âgé de 17 ans, le joueur formé à Cholet jouait pourtant déjà en Nationale 3 la saison dernière et affichait une moyenne intéressante de 11,6 points de moyenne. Il a vécu sa première expérience professionnelle lors de la reception de Challans le 10 Janvier dernier qui s'est conclut par une victoire d'Angers 81 à 68.

L'EFFECTIF D'ANGERS 2020/21 :

Coach : Laurent Buffard

Meneurs de jeu : Kévin Thalien (1,88m, 28 ans, FRA) , Lucas Boucaud (1,88m, 19 ans, FRA), Naïm Houstani (1,83m, 17 ans, FRA)

: Kévin Thalien (1,88m, 28 ans, FRA) , Lucas Boucaud (1,88m, 19 ans, FRA), Naïm Houstani (1,83m, 17 ans, FRA) Arrières : Lucas Real (1,88m, 18 ans, FRA), Alexis Desespringalle (1,92m, 29 ans, FRA), Stéphan Gauthier (1,92m, 24 ans, FRA)

: Lucas Real (1,88m, 18 ans, FRA), Alexis Desespringalle (1,92m, 29 ans, FRA), Stéphan Gauthier (1,92m, 24 ans, FRA) Ailiers :

: Ailiers-forts : Jason Jones (2,05m, 34 ans, FRA-USA)

: Jason Jones (2,05m, 34 ans, FRA-USA) Pivots : Kyle Tresnak (28 ans, 2,08m, USA), Felipe Braga (2,11m, 25 ans, BRE)

Arrivées : Kévin Thalien (Gries-Oberhoffen, Pro B), Lucas Boucaud (Vendée Challans, NM1)

Départs : Jerémy Bichard (Gries-Oberhoffen, Pro B), Louis Weber (Boulogne-sur-Mer, NM1), Franck Seguela (Gries-Oberhoffen, Pro B)

Prolongations/Sous contrats : Lucas Real, Alexis Desespringalle, Stéphan Gauthier, Jason Jones, Kyle Tresnak, Felipe Braga, Naïm Houstani (NM3)