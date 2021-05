Angers : Sylvain Delorme va partir avec une feuille blanche

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Candidat affirmé pour la montée en Pro B, Angers a terminé la saison 2020-2021 avec un maigre bilan de 12 victoires pour 14 défaites. De quoi pousser au départ de Laurent Buffard, remplacé par l'ancien formateur de Cholet, Sylvain Delorme.

Houstani, Desespringalle et Tresnak ne prolongeront pas

Il va pouvoir repartir de zéro puisqu'un seul joueur, l'ailier Karim Gourari, est encore sous contrat. Après avoir rencontré les joueurs et échangé avec eux, le nouveau coach a déjà pris certaines décisions. Il ne souhaite pas conserver le meneur Naïm Houstani qui demande un temps de jeu plus conséquent que le coach ne peut pas lui accorder, mais aussi le poste 2-3 Alexis Desespringalle et l'intérieur américain Kyle Tresnak. "On ne leur a pas fait de proposition mais ce sont des choix purement sportifs car humainement, tous avaient des valeurs, et il n’y avait rien à leur reprocher", a tenu à souligner Sylvain Delorme dans Ouest France.

Il reste donc au coach six autres joueurs en fin de contrat qui pourraient éventuellement resigner avec l'EAB pour la saison prochaine. De nombreuses arrivées sont attendues.