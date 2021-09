Angers : Tim Eboh à l'arrêt jusqu'à mi-octobre

NM1

Désormais coachée par Sylvain Delorme, l'Etoile Angers Basket a attaqué un nouveau cycle cet été. Le club a renouvelé son effectif. Mais la préparation se déroule sans plusieurs joueurs, blessés. Tim Eboh (fracture du pied), Kevin Lavieille (dos) et Ywen Smock (cuisse) sont à l'arrêt indique Le Courrier de l'Ouest. Ce dernier est en phase de reprise alors que pour Kevin Lavieille le staff est dans le flou et que pour Tim Eboh il va falloir patienter jusqu'à la mi-octobre, au moins. En plus de Sydney Hawmmond, l'ancien Espoir de Cholet Issa Fofana complète le groupe professionel en leur absence.

L'EAB, qui affronte Vitré en match de préparation ce mardi, jouera son premier match officiel le mercredi 22 septembre contre le Paris Basketball (Betclic ELITE) pour le 1/64e de finale de Coupe de France. Deux jours plus tard, c'est à Bordeaux que l'équipe démarrera sa saison de Nationale 1.