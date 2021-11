Angers chute à Challans, Sébastien Cape (Lorient) clutch à Dax

NM1

La surprise de la soirée est venue de Challans, qui a renversé à domicile l’Étoile Angers Basket (77-74). Comme à La Rochelle, l’EAB a eu les possessions pour repasser devant mais n’a pas réussi à concrétiser. Sous l'impulsion du tandem Thibault Desseignet - Mike Joseph (21 points chacun), le VCB fait donc tomber le leader.

Sébastien Cape pour la victoire !

Dans les autres rencontres de la poule A de NM1, Sébastien Cape, auteur de 17 points avec le CEP Lorient, a inscrit un game winner à Dax (89-91). De son côté, Rennes s’est imposé à domicile contre Tarbes-Lourdes (79-64), tout comme Toulouse contre Les Sables-d’Olonne (74-63) et Poitiers à Bordeaux (73-86).

Les résultats de la poule A de NM1 :

Si Rayan Rupert (17 points) et le Pôle France sont venus mourir à cinq points du Caen BC (65-70), Kévin Kokila (14 points à 3/6 aux tirs et 6 rebonds pour 17 d’évaluation en 28 minutes) et LyonSO s’en sont sortis contre Orchies (65-60).

Dans le duel de haut de tableau, Chartres est allé s’imposer au STB Le Havre (85-91) alors que chez les mal classés, Andrézieux a décroché une victoire précieuse à Besançon. Enfin, Kaysersberg s’est baladé contre Épinal (83-69), avec un Yanik Blanc, auteur de 17 points à 6/9 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes décisives pour 26 d’évaluation en 35 minutes.

Les résultats de la poule B de NM1 :