Angers écrase Caen, Poitiers s'en sort de justesse chez LyonSO

NM1

Crédit photo : Etoile Angers Basket

Angers s'est largement imposé ce mardi contre Caen 85-57. Les Caennais ont tenu une mi-temps contre le leader de la poule haute (36-35 pour l'EAB) avant de s'écrouler dans le troisième quart-temps (59-49) puis de couler en subissant un 26-8 dans l'ultime période de jeu.

Les hommes de Sylvain Delorme font un pas de plus vers la montée en Pro B grâce à ce nouveau succès. Outre les 22 balles perdues provoquées, Stephan Gautier (23 points à 8/13, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 24 d'évaluation en 28 minutes) et Akaemji Williams (22 points à 7/10, 5 rebonds, 1 passe décisive et un contre pour 23 d'évaluation en 26 minutes) ont été les grands artisans de cette victoire angevine dans le Palais des Sports de Caen. Les Angevins sont en tête de la poule haute avec une victoire de plus que leur poursuivant poitevin.

Poitiers après prolongation

Le PB86 a pris le dessus sur LyonSO avec un court succès 67-66 après prolongation à Lyon. Après une première mi-temps équilibrée (35-32 pour Lyon), les visiteurs ont sombré à la reprise du jeu (53-41) avant de rattraper leur retard et de décrocher les prolongations (59-59). Lovro Mazalin (18 points à 6/18 aux tirs, 7 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions pour 18 d'évaluation en 34 minutes) a été élu homme de la rencontre. Les Poitevins sont deuxièmes de la poule haute tandis que LyonSO se retrouve avant-dernier, juste devant le Caen BC. Ces deux équipes n'ont pas gagné de match dans cette deuxième phase.

Derrière, Lorient est troisième du groupe A (7 victoire, 5 défaites) après son succès à Mulhouse (6 victoires, 6 défaites). Le Havre (6 victoires, 6 défaites) suit suite à son succès face à La Rochelle.

Les résultats de la 4e journée de Nationale 1 masculine du 22 février :

Groupe A :

Le Havre vs La Rochelle 80-68

vs La Rochelle 80-68 Caen vs Angers 57-85

57-85 LyonSO vs Poitiers 66-67 après-prolongation

66-67 après-prolongation Mulhouse vs Lorient 89-95

89-95 Chartres vs Rueil 74-79

Groupe B :