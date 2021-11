Angers engage Karl-David Nkounkou

Après la signature de Joakim Haddad, signé afin de remplacer Rosaire Malonga, l'Etoile Angers Basket n'a pas trainé pour faire venir un pigiste pour Mohamed Choua, absent jusqu'en janvier a minima. C'est le pivot Karl-David Nkounkou (2,03 m, 28 ans) qui rejoint l'actuel leader de la poule A de Nationale 1 masculine. La saison passée, cet habitué des clubs de l'Ouest a joué 20 matches à Challans, en Nationale 1, tournant à 4,6 points à 50,6% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds en moins de 18 minutes.

"On ne voulait pas prendre un joueur étranger pour éviter de mettre trop de pression à Mohamed et lui permettre de se remettre sereinement, sans forcer les choses, a commenté son futur coach Sylvain Delorme dans Le Courrier de l'Ouest. J’avais eu de bons retours le concernant par d’anciens joueurs. Il nous amènera plus de profondeur. On aura trois postes 5 (avec Smock et Hawmmond). Karl-David peut jouer 4 aussi. Ywen (Smock) un peu également et Sydney (Hawmmond) peut shooter à 3-points. Donc on pourra jouer grand, voire très grand."