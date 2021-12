Angers et Caen autoritaires, Andrézieux frappe fort à Lyon

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avant de faire relâche pendant trois semaines, la Nationale 1 vit actuellement son dernier week-end de compétition. Une 16e journée marquée par le retour du coronavirus, avec trois matchs reportés et un mini-cluster à Caen qui n'a pas empêché le CBC de jouer (et gagner) contre Avignon. Un succès normand à l'image de la soirée de vendredi : tous les gros bras ont gagné en NM1.

Poule A

Malgré la réception d'un gros bras de la poule, Lorient, solide membre du Top 4, Angers a délivré une nouvelle démonstration. L'EAB l'a emporté 111-81, dans le sillage d'un Stephan Gauthier intenable (30 points à 8/15, 4 rebonds et 3 passes décisives).

Le club de l'Anjou va donc aborder la trêve avec deux longueurs d'avance sur le duo Rueil - Poitiers. Les Franciliens ont connu toutes les peines du monde à Tarbes-Lourdes, devant avoir recours à un dernier quart-temps fantastique (27-17) pour renverser les Pyrénéens (74-72), tandis que le PB86 est également revenu vainqueur de son voyage dans le Sud-Ouest, du côté de Dax (79-72).

Enfin, avec 24 points et 9 rebonds de Norville Carey, La Rochelle a pris le meilleur sur Toulouse (74-69) tandis que Rennes s'est adjugé le match de la peur contre Challans (70-67). Victorieux pour la cinquième fois de la saison, l'URB remonte à la 11e place de la poule tandis que les Vendéens sont désormais seuls avant-derniers avec seulement quatre succès au compteur.

Les résultats de la 16e journée :

Angers - Lorient : 111-81

Tarbes-Lourdes - Rueil : 72-74

Dax - Poitiers : 72-79

La Rochelle - Toulouse : 74-69

Rennes - Challans : 70-67

Les Sables - Vitré : samedi à 20h

Cergy-Pontoise - Bordeaux : samedi à 20h



Norville Carey, héros de La Rochelle en cette 16e journée

(photo : Gérard Héloïse)



Poule B

Avec la deuxième performance en carrière de Frédéric Loubaki (22 points à 6/9 en 21 minutes), Caen a consolidé son fauteil de leader en dominant facilement Avignon (86-59). Derrière, son dauphin mulhousien a été privé de son derby sur le fil en raison de cas de Covid-19 à Kaysersberg.

Dans la meute des poursuivants, Andrézieux a rendu la monnaie de sa pièce à LyonSO. En début de saison, le promu avait frappé un grand coup en allant gagner dans la Loire (83-77). Plus de deux mois plus tard, la revanche des Ligériens fut éclatante : +19 à la Canopée (77-58), avec 21 points à 6/8 et 7 rebonds en 20 minutes d'Averyl Ugba (notre photo), lui qui était si discret en début de saison. Les hommes de Laurent Pluvy restent dans le bon tempo (10 victoires en 16 rencontres), à égalité avec leur adversaire du soir et Chartres, tombeur d'Orchies (88-81) dans le sillage de leur maestro Yann Siegwarth (17 points et 10 passes décisives).

Jeudi soir, Boulogne-sur-Mer n'avait pas tremblé contre une équipe de Besançon diminuée (74-52). Tout devient beaucoup plus facile pour le SOMB avec un Mickaël Var à ce niveau (28 points à 12/19, 8 rebonds et 5 interceptions) et un troisième quart-temps autant à sens unique (24-5).

Les résultats de la 16e journée :