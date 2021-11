Angers et Caen désormais seuls en tête, Bordeaux n'en finit plus de couler

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Tout ce qu'il faut savoir sur la 10e journée de NM1, disputée entre vendredi et samedi. C'est par ici !

Poule A

Jusque-là, Angers et Rueil se tiraient la bourre en haut du classement. Mais, face à Lorient (68-69) d'un Abdoulaye Sy monumental (13 points à 6/11, 15 rebonds et 8 passes décisives), le RAC a commis un impair, laissant l'EAB49 s'échapper seul avec neuf victoires en dix rencontres. Avec deux joueurs en lévitation (28 points à 6/9 et 9 rebonds pour Karim Gourari, 27 points à 12/15 et 9 rebonds pour Youri Morose), l'équipe de l'Anjou n'a pas tremblé à Dax (91-82).

Derrière, Poitiers et Toulouse ont dû batailler, mais parviennent à conserver tant bien que mal le rythme du duo de tête. Le TBC s'en est sorti in extremis contre Vitré (71-70), tandis que le PB86 a résisté aux gros shoots de Romain Dardaine (22 points et 9 rebonds) pour triompher au bout de la prolongation à Challans (81-80).

Ailleurs, Cergy-Pontoise est reparti à vide de son déplacement à Tarbes-Lourdes (74-81), à l'inverse des Sables, vainqueurs à Rennes (83-72). Enfin, Bordeaux a subi leur neuvième défaite de la saison. Malgré les 31 points et 6 passes décisives (mais 8 balles perdues) de Kiady Razanamahenina, les JSA se sont encore un peu plus enfoncés dans le doute à La Rochelle (82-70). Le club girondin est bon dernier de sa poule.

Rueil - Lorient : 68-69

Dax-Gamarde - Angers : 82-91

Toulouse - Vitré : 71-70

Challans - Poitiers : 80-81

Tarbes-Lourdes - Cergy-Pontoise : 81-74

Rennes - Les Sables : 72-83

La Rochelle - Bordeaux : 82-70



La joie des Lorientais après leur gros coup à Rueil

(photo : Gérard Héloise)



Poule B

Plus à "l'Est", la place de leader ne cesse de circuler de main en main. Vainqueur de LyonSO plus tôt dans la semaine, Boulogne-sur-Mer avait la possibilité d'enchaîner chez un autre gros bras, Caen. Mais c'est le CBC qui a réussi la belle opération en l'emportant 78-70, porté par les larges épaules de Moisa Diame (14 points, 12 rebonds et 4 contres). Les hommes de Fabrice Courcier sont même désormais seuls en tête de la Poule B puisque LyonSO a encore chuté, surpris à domicile par Chartres (75-81) et Mounir Bernaoui (14 points à 6/7 et 19 rebonds).

Une longueur derrière Caen, avec Lyon et le SOMB, Mulhouse n'a pas laissé filer sa chance face à une faible opposition bisontine (81-64), avec notamment un nouveau double-double pour Victor Serrano (14 points et 15 rebonds). Ce quatuor est suivi par un trio : Chartres, Le Havre, qui a enchaîné une quatrième victoire de rang (79-73 face à Andrézieux-Bouthéon), et Orchies, en mode destruction massive à Avignon (93-59).

Enfin, en milieu de tableau, Pont-de-Chéruy a validé une belle opération en prenant le meilleur sur Kaysersberg (66-60) au milieu des vignes alsaciennes. L'éternel Ludovic Chelle a été le meilleur marqueur du SOPCC avec 14 unités au compteur. Cette 10e journée se concluera le 16 novembre par un déplacement à très haute pression pour la lanterne rouge, Golbey-Épinal, chez le Pôle France.

Caen - Boulogne-sur-Mer : 78-70

LyonSO - Chartres : 75-81

Mulhouse - Besançon : 81-64

Le Havre - Andrézieux-Bouthéon : 79-73

Orchies - Avignon : 59-93

Kaysersberg - Pont-de-Chéruy : 60-66

Pôle France - Golbey-Épinal : le 16 novembre à 17h



Avec 22 points, 7 rebonds et 5 passes décisives, Jaraun Burrows a encore brillé

(photo : Gérard Héloise)