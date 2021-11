Angers et Caen prennent le large en tête, Rennes respire

NM1

Crédit photo : Planète URB

Cette 13e journée de Nationale 1 était marquée dans les deux poules par le duel entre le leader et son dauphin. Et à chaque fois, le premier a pris le meilleur sur son poursuivant.

Poule A

C'est ce qu'on appelle finir fort pour Angers ! Décimée par les blessures, l'EAB49 était menée de six points par Rueil à trois minutes du buzzer final (67-73). Mais les coéquipiers d'Akaemji Williams (19 points à 6/11 et 7 interceptions) ont terminé la rencontre par un 8-0 pour s'imposer 75-73 et prendre ainsi deux longueurs d'avance en tête sur le RAC.

Ailleurs, avec un excellent Calvin Jubenot (21 points à 9/11 et 8 rebonds), Tarbes-Lourdes n'a laissé aucune chance à La Rochelle (83-60) tandis que Rennes, en difficulté jusque-là, est allé chercher une précieuse victoire à Dax (89-82). Les Bretons ont notamment été porté par Bryan Pamba, auteur de 26 points à 10/19 et 5 passes décisives.

Les résultats de la 13e journée :

Angers - Rueil : 75-73

Tarbes-Lourdes - La Rochelle : 83-60

Dax-Gamarde - Rennes : 82-89

Les Sables - Challans : samedi à 20h

Lorient - Bordeaux : samedi à 20h

Cergy-Pontoise - Toulouse : samedi à 20h

Poitiers - Vitré : samedi à 20h

Poule B

À ce stade de la saison, Caen était attendu en haut du classement, Mulhouse un peu moins. Avec 15 unités pour l'éternel Bryson Pope, le duel des leaders a tourné à l'avantage du CBC (77-70). Comme dans la Poule A, les hommes de Fabrice Courcier ont fait le break sur leurs poursuivants directs avec deux victoires d'avance sur le MBA et LyonSO, facile vainqueur du Pôle France (69-49).

Boulogne-sur-Mer, Le Havre et Andrézieux-Bouthéon forment un trio de chasse à 8 succès et 5 revers : les trois équipes n'ont pas fait un pli hier soir avec respectivement +22 contre Kaysersberg, +23 à Golbey-Épinal et +32 contre Pont-de-Chéruy.

Les résultats de la journée :