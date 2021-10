Angers et Rueil toujours invaincus, Le Havre retrouve la victoire

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Angers et Rueil ont été reçus cinq sur cinq après cinq journées de championnat en Nationale 1 masculine (NM1). Les deux équipes restent invaincues. Vendredi soir, l'EAB s'est facilement imposé contre Tarbes-Lourdes avec un bon Mohamed Choua (17 points, 10 rebonds et 4 passes décisives pour 28 d'évaluation). Rueil a eu plus de mal mais a pris le dessus dans le deuxième quart-temps en s'appuyant sur Maodo Nguirane (18 points, 11 rebonds et 3 pases décisives pur 29 d'évaluation). Derrière, Toulouse pointe à la troisième place (3 victoires, 2 défaites) après sa belle victoire à Challans.

Dans la poule B, le Pôle France a signé sa deuxième victoire tout comme Le Havre qui, après un mauvais départ, a pris le dessus sur Kaysersberg. Enfin, Andrézieux a très mal débuté (6-19 après un quart-temps) au point de s'incliner contre Boulogne-sur-Mer qui prend la tête de la poule (4 victoires, 1 défaite).

Les résultats de la poule A (5e journée) de NM1 :

Angers vs Tarbes-Lourdes : 95-70

vs Tarbes-Lourdes : 95-70 Rueil vs La Rochelle : 74-68

vs La Rochelle : 74-68 Challans vs Toulouse : 79-94

: 79-94 Bordeaux vs Rennes : 60-68

: 60-68 Poitiers vs Cergy-Pontoise : samedi soir

Lorient vs Les Sables Vendée : samedi soir

Vitré vs Dax-Gamarde : samedi soir

Les résultats de la poule B (5e journée) de NM1 :