Angers explose Cergy, Caen s'en sort sans briller face à Andrézieux

Facile vainqueur à Cergy-Pontoise, l'Etoile Angers Basket (16 victoires, 4 défaites) reste bien installée en tête de la poule A de Nationale 1. Derrière, son dauphin poitevin (15 victoire, 5 défaites) s'en est tiré de peu à Tarbes, avec encore 24 points pour Marcus Relphorde. Sur la troisième marche du podium, Lorient (13 victoires, 7 défaites) s'est imposé lors de son déplacement breton à Rennes. Le CEP prend cette place également grâce à la défaite de Rueil (13 victoires, 7 défaites) à Challans.

Poule A :

Dans la poule B, le leader caennais (15 victoires, 5 défaite) a retrouvé la victoire après sa lourde défaite à Besançon, qui faisait elle même suite à un revers contre Chartres. Mais le CBC a eu beaucoup de mal à l'emporter face à Andrézieux (12 victoires, 7 défaites).

"Ce (mardi) soir, je ne retiendrai que la victoire, a déclaré à Ouest-France le coach vainqueur Fabrice Courcier. Il fallait qu’on puisse stopper cette dynamique négative. On restait sur deux défaites et en jouant un concurrent direct à domicile, il fallait absolument gagner. On y a mis l’ingrédient que je réclame depuis le début, à savoir de l’intensité. On a combattu avec les armes qui étaient les nôtres. Il y avait un peu de fébrilité due au contexte du match. Le principal a été acquis et ça fait du bien à tout le monde, ça permet de libérer la tête des uns et des autres."