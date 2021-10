Angers facile face à Cergy-Pontoise, LyonSO s'installe en tête

NM1

Crédit photo : Lyonso Basket

Après les victoires d'Orchies et du STB Le Havre, la septième journée de Nationale 1 masculine s'est poursuivie et terminée mardi soir. Le leader invaincu de la poule A n'a fait qu'une bouchée de Cergy-Pontoise (98-60) et une nouvelle fois l'entraîneur Sylvain Delorme n'a même pas eu à prendre de temps-mort. Il faut dire que le plan de jeu a encore été parfaitement appliqué avec 15 ballons perdus provoqués... en première mi-temps !

VICTOIRE +38



Une 7eme victoires consécutives pour nos Angevins, qui ont enflammé le parquet de Jean Bouin !



Victoire collective qui permet de maintenir la tête du classement #SportAngers#GagnonsEnsemble pic.twitter.com/RVFWUD78Km — EAB - Etoile Angers Basket (@EABasket49) October 26, 2021

Derrière l'équipe d'Akaemji Williams, superbe recrue (35 d'évaluation) venue de NM2, Rueil (6 victoires, 1 défaite) reste deuxième après avoir retrouvé la victoire, contre Challans. Warren Racine a signé son meilleur match en carrière (32 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 37 d'évaluation). Vainqueur à Bordeaux (60-73) après son succès contre Rueil, Toulouse s'installe à la troisième place.

Dans la poule B, c'est LyonSO qui mène la danse (6 victoires, 1 défaite). Cette fois, l'équipe de Moat Rhennam s'est imposée non sans mal chez le dernier de la poule, Golbey-Epinal (1 victoire, 6 défaites). Avec 5 victoires, Boulogne-sur-Mer et Caen suivent. Ils sont parvenus à s'imposer à Chartres et Andrézieux, deux équipes bien placées (4 victoires, 3 défaites).

Les résultats de la 7e journée de la poule A de NM1 :

Poitiers vs Tarbes-Lourdes : 72-77

: 72-77 Lorient vs Rennes : 84-57

vs Rennes : 84-57 Angers vs Cergy-Pontoise : 98-60

vs Cergy-Pontoise : 98-60 Les Sables Vendée vs Dax-Gamarde : 65-77

: 65-77 Rueil vs Challans : 91-85

vs Challans : 91-85 Bordeaux vs Toulouse : 60-73

: 60-73 Vitré vs La Rochelle : 71-81

Les résultats de la 7e journée de la poule B de NM1 :