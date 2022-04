Angers fête son titre, Poitiers réussit sa première à l'Arena Futuroscope, Lorient et le Stade Rochelais bien lancés

NM1

Mardi soir, Angers a fête sa montée à domicile en retrouvant la victoire, contre Caen, devant 3 000 spectateurs. Son dauphin, Poitiers (11 victoires et 5 défaites), a pour sa part célébré sa nouvelle salle, l'Arena futuroscope, en venant à bout de LyonSO. Lorient s'installe sur le podium (10 victoires et 7 défaites) suite à sa victoire sur Mulhouse (7e, 7 victoires et 10 défaites) et la défaite du STB Le Havre (9 victoires et 8 défaites) chez le Stade Rochelais (9 victoires et 8 défaites), qui réalise une deuxième phase quasi parfaite. Rueil est cinquième avec 8 victoire et 9 défaites après sa victoire sur Chartres (9e, 6 victoires et 10 défaites).

L’@EABasket49 a fêté son titre de champion de #NM1 avec ses 3 000 supporters à Jean-Bouin, ce mardi soir. pic.twitter.com/3y2eR5CSxx — Théo Quintard (@TheoQuintard) April 12, 2022

Dans le groupe B, Cergy-Pontoise a remporté le choc à Boulogne-sur-Mer. Les deux équipes se retrouvent avec le même bilan (11 victoires et 6 défaites) que Vitré, vainqueur d'Orchies (4e, 9 victoires et 8 défaites). Derrière, les playoffs sont joués puisque Toulouse n'est plus en mesure de revenir dans le Top 7 de la poule. Reste à déterminer le classement final pour le tableau des playoffs, lors de la dernière journée ce vendredi 15 avril.

Les résultats du 12 avril en NM1 :

Groupe A

Stade Rochelais vs Le Havre : 92-85

vs Le Havre : 92-85 Angers vs Caen : 84-76

vs Caen : 84-76 Poitiers vs LyonSO : 72-67

vs LyonSO : 72-67 Lorient vs Mulhouse : 83-64

vs Mulhouse : 83-64 Rueil vs Chartres : 71-66

Groupe B