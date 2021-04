Angers finit bien, Sébastien Cape (Lorient) très en forme

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Pour la der' de Laurent Buffard à la tête de l'Étoile Angers Basket (EAB), la formation du Maine-et-Loire a fait honneur à son coach en s'imposant à Jean Bouin contre Rennes (71-66). Avec un Karim Gourari en double double (18 points à 8/13 aux tirs, 13 rebonds et 5 passes pour 28 d'évaluation en 33 minutes), l'EAB finit sa saison sur une bonne note.

En revanche, l'autre formation vendéenne, Les Sables Vendée Basket, ont été largement battus à Lorient (96-70) pour la dernière sortie de Guillaume Pons sur le banc, qui vient d'être nommé GM du club. Pour les Bretons, Sébastien Cape (photo) était dans un grand soir, avec 18 points à 7/10 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes pour 30 d'évaluation en 29 minutes.

Tours et Saint-Vallier ne tremblent pas

Assuré de finir premier de la poule B et donc de monter en Pro B, Saint-Vallier a été sérieux à Orchie (81-61). Une victoire avant tout acquise collectivement car sept joueurs ont fini à plus de 10 d'évaluation. Battu à Angers en début de semaine, Tours n'a pas tremblé à Tarbes (84-92), grâce à un bon Michael Craion Jr. (19 points à 7/13 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 23 d'évaluation en 36 minutes).

Les résultats du week-end en NM1 :