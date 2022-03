Angers ne cède pas, Mulhouse et La Rochelle enchaînent

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Angers reste tout en haut du groupe A de Nationale 1 masculine (NM1). Mené 62-59 à la fin du troisième quart-temps, les joueurs de Sylvain Delorme ont trouvé les ressources pour passer devant et l'emporter. Encore une fois, ils ont réalisé 18 interceptions et provoqué 32 balles perdues de la part de l'adversaire. Youri Morose (27 points à 10/16 aux tirs, 5 rebonds et 3 interceptions pour 25 d'évaluation en 31 minutes) et Akaemji Williams (22 points à 8/15, 8 rebonds, 6 passes décisives, 7 interceptions et 7 balles perdues pour 27 d'évaluation en 31 minutes) étaient partout.

Derrière, Mulhouse et le Stade Rochelais enchaînent les victoires. Poitiers devra obligatoirement l'emporter ce samedi soir contre Caen pour rester au contact d'Angers. En revanche, LyonSO est en grande difficulté sans Marc-Antoine Pellin et Michael Craion.

Les résultats du 18 mars du groupe A de NM1 :

Angers vs Le Havre : 85-80

vs Le Havre : 85-80 Lorient vs LyonSO : 95-61

vs LyonSO : 95-61 Rueil vs Mulhouse : 76-95

: 76-95 Stade Rochelais vs Chartres : 81-73

vs Chartres : 81-73 Poitiers vs Caen : ce samedi soir

Dans le groupe B, c'est Vitré qui fait la course en tête. Ce vendredi soir, l'Aurore s'est imposée contre Andrézieux, qui n'est qu'à 1 sur 3 dans cette deuxième phase.

Les résultats du 18 mars du groupe B de NM1 :

Vitré vs Andrézieux : 87-76

vs Andrézieux : 87-76 Tarbes-Lourdes vs Boulogne-sur-Mer : 73-74

: 73-74 Toulouse vs Pont-de-Cheruy : 84-90

: 84-90 Les Sables Vendée vs Besançon : 85-71

vs Besançon : 85-71 Cergy-Pontoise vs Orchies : ce samedi soir

Enfin, dans le groupe C Avignon a remporté un match très important dans la course pour le maintien, à domicile face à Challans.

Les résultats du 18 mars du groupe C de NM1 :