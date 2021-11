Angers perd Rosaire Malonga et Mohamed Choua

NM1

Si Angers est leader de la poule A de Nationale 1 masculine avec une seule défaite au compteur, sa dernière victoire contre Rennes a laissé des traces. Le meneur Rosaire Malonga (fracture du scaphoïde) et l'ailier-fort Mohamed Choua (déchirure à l’épaule) ont rejoint l’ailier Tim Eboh (pied) et l’intérieur Kévin Lavieille (dos) à l'infirmerie informe Le Courrier de l'Ouest. La durée de leur indisponibilité n'est pas connue. Alors qu'il reste quatre matches à jouer - dont les réceptions de Toulouse et Rueil - avant la trêve internationale de fin novembre, le coach Sylvain Delorme va s'appuyer sur les jeunes de l'équipe réserve qui évolue en Nationale 3 pour compléter le groupe.