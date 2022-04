Angers peut assurer la montée en Pro B dès ce vendredi

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Dominatrice depuis le début de la saison 2021-2022 de Nationale 1 masculine (NM1), et encore plus depuis le début de la deuxième phase, l'Étoile Angers Basket (EAB) n'est plus qu'à une marche de la Pro B. Pour cela, il faut que l'équipe de Sylvain Delorme gagne l'un de ses trois derniers matches. Ou que le Poitiers Basket 86, son dauphin, s'incline à une reprise.

Ce vendredi soir, l'EAB joue chez l'une des équipes en forme du moment, le STB Le Havre, alors que Poitiers se déplace aussi en Normandie, à Caen. L'un de ces deux résultats pourrait envoyer les Angevins en Pro B, ce qui serait une première pour l'entité qui a démarré son existence en étant relégué en... Nationale 2 masculine. L'aventure a en effet démarré en mars 2017 lorsque l'Angers Basket Club (qui était revenu en Pro B en 2014-2015) était mal en point en NM1. Malgré la relégation, l'ABC et l'Étoile d'Or Saint-Léonard se sont réunis pour former l'EAB qui a finalement réussi son pari de remontée.

Reste à savoir si celle-ci sera bien actée et quand. Sûrs de leurs basket, les joueurs sont déterminés à assoier leur domination en l'emportant ce vendredi soir :

« Je préfère qu’on gagne au Havre (sourire), a avoué l'excellent Akaemji Williams dans Le Courrier de l'Ouest. On n’a toujours pas perdu dans cette phase 2. Être champion de N1 en remportant dix rencontres sur dix en phase 2, ce serait historique ! Si on est champion au Havre, peu importe, on sait qu’on pourra célébrer, mardi, avec nos supporters. »

Entre-deux aux Docks Océane ce vendredi à 20 heures.