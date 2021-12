Angers s'en sort contre Bordeaux, Caen et LyonSO assurent

NM1

Le duel des extrêmes de la poule A de Nationale 1 masculine entre Angers, le leader, et Bordeaux, la lanterne rouge, a été bien plus serrée que prévu. Mais finalement l'Etoile s'est détachée dans le dernier quart-temps pour l'emporter 90-80 et ainsi signer sa 12e victoire en 14 matches. Derrière, Vitré (9 victoires, 5 défaites) a assuré dans le Sud-Ouest alors que Toulouse (8 victoires, 6 défaites) y a perdu, à Dax. Dans la poule B, les deux premiers, Caen (12 victoires, 2 défaites), Lyon SO (10 victoires, 4 défaites) et Mulhouse (10 victoires, 4 défaites), ont eux gagné avec autorité face à Pont-de-Cheruy, Kaysersberg et le Pôle France.

Poule A :

Lorient vs Poitiers : samedi 4 décembre

Rennes vs Stade Rochelais Rupella : 58-74

: 58-74 Dax-Gamarde vs Toulouse : 72-70

vs Toulouse : 72-70 Cergy-Pontoise vs Challans : samedi 4 décembre

Les Sables Vendée vs Rueil : samedi 4 décembre

Angers vs Bordeaux : 90-80

vs Bordeaux : 90-80 Tarbes-Lourdes vs Vitré : 58-67

Poule B :