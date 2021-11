Angers se reprend, le choc des leaders pour Boulogne-sur-Mer : le récap' de la soirée

NM1

Crédit photo : SOM Boulogne ak_photographies

Après la victoire aisée de Poitiers contre La Rochelle lundi (78-52), le reste de la 9e journée de NM1 s'est disputé mardi soir. Retrouvez ici tout ce qu'il faut savoir.

Poule A

Solides co-leaders avec une seule défaite au compteur, Angers et Rueil ont préservé leurs intérêts en haut du classement. Avec 19 points et 7 rebonds de Youri Morose, le club de l'Anjou s'est repris de sa défaite rochelaise en oppressant Rennes (103-83), provoquant 30 balles perdues par ailleurs (!), tandis que le RAC a dominé Bordeaux (85-72), toujours lanterne rouge.

Sur les autres parquets, on notera la grosse victoire de Toulouse à Lorient (75-71) dans ce choc entre outsiders, avec un Ron Anderson Jr. fidèle à lui-même (18 points et 9 rebonds). Challans et Les Sables, désormais tous deux dotés de trois victoires, se sont donnés un peu d'air en l'emportant à Vitré (75-60) et contre Tarbes-Lourdes (80-67). Enfin, la performance de la soirée est à mettre au crédit de Gilvydas Biruta (24 points à 10/17, 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions) mais l'ancien joueur de Pro A (avec la JL Bourg) n'a pas suffi pour permettre à Dax-Gamarde de l'emporter à Cergy-Pontoise (73-83).

Poitiers - La Rochelle : 78-52

Lorient - Toulouse : 71-75

Angers - Rennes : 103-83

Les Sables - Tarbes : 80-67

Cergy-Pontoise - Dax-Gamarde : 83-73

Vitré - Challans : 60-75

Bordeaux - Rueil : 72-85

Poule B

Seul leader, LyonSO avait la possibilité de créer le trou et d'envoyer un message fort en cas de victoire chez son poursuivant direct, Boulogne-sur-Mer. Mais c'est le SOMB qui a réussi la bonne opération, opérant un regroupement général en tête de la poule grâce à son succès 79-71. Avec ses 26 unités à 9/10, Alexis Desespringalle fut le grand bonhomme de la soirée. Cela profite aussi à Caen, facile vainqueur (83-69) d'une équipe de Golbey-Épinal en perdition (1v-8d) et dorénavant co-leader.

En embuscade derrière ce trio, Mulhouse a réalisé une excellente opération en s'imposant à Andrézieux-Bouthéon (87-77) avec 23 points à 9/10 de Willis Mackey Jr. On notera également la troisième victoire de rang du Havre (77-59 à Pont-de-Chéruy) qui passe dans le positif pour la première fois de la saison (5v-4d).

Enfin, le carton du soir est à mettre au crédit d'Orchies : +45 contre Kaysersberg (90-45) ! Une véritable démonstration pour le BCO avec six joueurs à 10 points ou plus, et 13/22 à trois points.