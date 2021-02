Angers se sépare de Kévin Thalien

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

La nouvelle n'est que peu surprenante pour les suiveurs et observateurs de l'Etoile Angers Basket. Ce mercredi matin, au lendemain d'une défaite contre Challans (94-80) dans la poule A de Nationale 1, le club angevin a annoncé le départ de Kévin Thalien.

L’Etoile Angers Basket annonce le départ de Kevin Thalien. Le club lui souhaite une bonne continuation.#GagnonsEnsemble #SportAngers pic.twitter.com/NZwiWk2UTG — EAB - Etoile Angers Basket (@EABasket49) February 10, 2021

Si l'annonce était attendue, c'est que le meneur de jeu de 28 ans ne rentrait plus dans les plans de Laurent Buffard. Thalien n'a joué que six rencontres de NM1 cette saison avec une dernière apparition en championnat qui remonte à plus de trois mois. C'était en effet le 23 octobre, lors d'une défaite face à Tours (98-83).

Il était apparu sous le maillot angevin pour la dernière fois le 9 décembre dernier dans une rencontre amicale face aux Sables Vendée Basket. Arrivé de Gries-Oberhoffen, en Pro B, en début de saison, Kévin Thalien tournait à 8,2 points et 4 passes de moyenne en 26 minutes de moyenne sur les six matches joués avec l'EAB.