Angers victorieux difficilement, Caen surpris

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Le leader angevin a eu chaud ! Battus à Vitré la semaine dernière et toujours privés de Mohamed Choua, de Rosaire Malonga et de Kévin Lavieille, les hommes de Sylvain Delorme ont été solides dans le money time à Tarbes-Lourdes (83-80). Avec 24 points, Stéphan Gauthier a largement contribué à la 14e victoire de l'Étoile Angers Basket (EAB) cette saison.

Son dauphin, Rueil, n'a pas flanché à La Rochelle avec un Warren Racine au four et au moulin (17 points, 3 rebonds et 9 passes pour 25 d'évaluation). Enfin, Challans s'est imposé à Toulouse (81-71), quand Vitré a lâché une précieuse victoire à Dax (69-63).

Poule A :

Toulouse - Challans : 71-81

: 71-81 La Rochelle - Rueil : 75-82

: 75-82 Tarbes - Angers : 80-83

: 80-83 Dax - Vitré : 69-63

Contrairement à l'EAB, Caen s'est fait surprendre. Bien emmené par Yann Siegwarth (30 points à 8/16 aux tirs), Chartres a une nouvelle fois battu les Normands. Un précieux succès pour la 2e phase, où les résultats contre les adversaires directs sont conservés.

Jaraun Burrow offre la victoire au Havre

Dans les autres rencontres, le STB Le Havre s'en sort de justesse à Kaysersberg avec un dernier panier de Jaraun Burrow, à 7 secondes du terme. Mulhouse Pfastatt, Besançon et Lyon se sont également imposés contre Avignon-Pontet, le Pôle France et Pont-de-Chéruy.

Poule B :