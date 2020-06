Antoine Bibollet-Ruche vient renforcer la raquette de Boulogne

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Jeune intérieur formé à Bourg-en-Bresse, Antoine Bibollet-Ruche (1,97 m, 21 ans) arrive à Boulogne-sur-mer pour épauler Mathieu Boyer dans la raquette. Ce poste 4/5 tournait à 12,1 points et 7,1 rebonds pour 15,7 d'évaluation lors de sa dernière année avec les Espoirs de la JL Bourg en 2018/19. Cette saison, il avait rejoint Pont-du-Chéruy et avait réussi à produire malgré un rôle réduit (3,1 points et 1,7 rebond pour 3,5 d'évaluation en moins de 8 minutes de jeu en moyenne) dans une équipe en réussite. Comme son coéquipier Morgan Durand, il prend donc le chemin du nord pour pousuivre sa carrière et sa progression.