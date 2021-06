Antoine Dudit confirmé au Stade Rochelais

NM1

Crédit photo : Stade Rochelais

Comme pressenti, le meneur Antoine Dudit (1,86m, 24 ans) va bien continuer sa progression au Stade Rochelais, en NM1. L'ancien poste 1 de Pont-de-Chéruy tournait à 6,2 points à 34,8% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 3,8 passes décisives pour 7,6 d'évaluation en 21 minutes cette saison.

"Je suis très heureux de rejoindre l’ambitieux projet du Stade Rochelais, a commenté le meneur vendéen sur le site du club. J’ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers et de jouer devant ce public passionné. Très motivé pour faire une saison à la hauteur des attentes placées en nous. Ravi également de me rapprocher de mes origines vendéennes ! Tous les ingrédients sont réunis pour une belle saison. À très vite sur les parquets."

"Il a la capacité de s’affirmer encore plus en NM1"

Également passé par le pôle Espoirs de Nantes et plus récemment par Berck (NM2), l'ex-joueur du Vendée Challans Basket sera sans doute amener à avoir de plus amples responsabilités en 2021-2022. Son nouveau coach, François Sence, est en tout cas sous le charme.

"Dans l’idée de renforcer l’équipe sur la base arrière, il nous semblait important de trouver un joueur complémentaire des 3 autres joueurs déjà sous contrat (Arnauld, Gaëtan et Cheikh), a expliqué le technicien sablais dans le communiqué du Stade Rochelais. Nous recherchions donc un meneur de jeu, ayant des aptitudes pour défendre tout terrain et mettre de la pression sur la balle, une volonté de relancer le jeu, de l’adresse extérieure et de la faculté à jouer autour des pick & roll pour lui ou pour les autres. Antoine possède ces qualités mais aussi une mentalité, un engagement et un enthousiasme qui lui ont permis de toujours s’imposer comme un joueur clé dans ses dernières équipes. Nous pensons qu’il a la capacité de s’affirmer encore plus en NM1 et qu’il va apporter ses qualités sportives et humaines à notre projet."

L'assistant coach Pierre-André Boucher jusqu'en juin 2023

Après la prolongation de l'international français 3x3 Franck Seguela, Antoine Dudit est la première recrue estivale du Stade Rochelais. À noter qu'un peu plus tôt dans la semaine, la formation de Charente-Maritime a officialisé la prolongation de son assistant coach, Pierre-André Boucher, jusqu'en juin 2023.