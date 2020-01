Antoine Michon reprend du service à Challans

Trois défaites en autant de rencontres en 2020 et une sanction de 4 points de pénalité infligée par la FFBB auront eu raison de Philippe Namyst puisque le club vendéen a décidé "d'apporter une nouvelle dynamique" en confiant le coaching de l'équipe première à Antoine Michon, annonce le VCB dans un communiqué. Natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (à 20kms de Challans), l'ancien coach de Nantes, d'Aix-Maurienne, de Boulazac et de Caen reprendra donc du service après avoir été dans la situation inverse avec Caen en Pro B la saison passée.

Pour sa dernière sortie avec le VCB, Philippe Namyst a eu "honte" face à Toulouse

Solide en 2019 (11 victoires en 17 matchs), Challans n'y arrive plus à tel point que le spectre de la descente réapparait dans les têtes des supporters car avec cette (lourde) pénalité de 2 victoires et les trois défaites consécutives à cette annonce, les objectifs ont changé.

"On a fait une très belle première partie de saison qui doit nous permettre d'être en situation favorable, a réagi Philippe Namyst, vendredi soir (avant son éviction) mais on prend ce coup sur la tête qui nous fait mal (le retrait de 2 victoires, ndlr). On a plutôt bien réagi sur les deux premiers matchs avec un match à domicile contre Tours qu'on ne doit jamais perdre (défaite 92-94 après prolongations, ndlr) et un match solide à Angers (défaite 81-68, ndlr)."