Après six ans de collaboration, Nicolas Faure et Besançon vont se séparer

Nicolas Faure ne sera plus le coach du BesAC (NM1) après cette saison. Arrivé dans le Doubs en 2016, à l'époque de la NM2, l'ancien coach de la JDA Dijon (vainqueur de la Semaine des As 2004 et finaliste de la FIBA Europe Cup la même année) a emmené le club en Nationale 1 masculine en 2018. Depuis, il a maintenu l'équipe à ce niveau malgré un budget restreint ayant encore poussé le club à libérer Dovydas Redikas (désormais à l'Alliance Sport Alsace en Pro B) une fois la qualification en groupe B actée.

« Je tiens à remercier chaleureusement le BesAC pour ces six belles années vécues en commun, a commenté Nicolas Faure. C’est un mandat long et rare de nos jours, où j’ai pu exercer mon métier dans la sérénité, entouré de dirigeants réalistes et pragmatiques. Un merci particulier à Philippe Tristram et Pierre Labbé pour leur dévouement au basket, et avec qui nous avons su travailler au quotidien de manière consensuelle et à François LECUYER, en partie à l’origine de ma venue à Besançon. Une pensée particulière va au staff qui m’a accompagné : mon fidèle adjoint Joseph Kalambani, le staff médical avec le docteur Christophe Ruedin et l’équipe de kinésithérapeutes du cabinet de la Mouillère (Ludo, Cyrielle, Sébastien Mathilde, Isabelle, notre ostéopathe, Thiago, notre Préparateur physique, nos deux chauffeurs Christian et Baptiste, et bien sûr au fidèle public des Montboucons. Le BesAC, qui s’est hissé à la 3e place des clubs de Bourgogne – Franche-Comté derrière les bastions historiques la JDA Dijon et l’Elan Chalon, gardera une place importante dans mon cœur ! Longue vie au BesAC ! »