Après Théo Rey et Kevin Kokila, LyonSO annonce la signature de Michael Craion

NM1

Promu en Nationale 1, LyonSO constitue un effectif d'expérience et de talent, dans le but de monter en Pro B à moyen terme, l'objectif fixé par Tony Parker dans le cadre du partenariat avec l'ASVEL. Après avoir officialisé les arrivées de Théo Rey (1,94 m, 21 ans) et Kévin Kokila (2,04 m, 19 ans), le club a annoncé la signature de Michael Craion (1,97 m, 31 ans).

Après avoir dominé dans le championnat islandais lors des premières années de sa carrière professionnelle, ce petit intérieur musculeux s'est établi en Nationale 1. Excellent à Lorient en 2016-2017, il a ensuite joué à Saint-Vallier, à Blois en Pro B furtivement puis à Tours sur la saison écoulée. Avec 13,9 points à 53,3% de réussite aux tirs, 7,5 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne, il a largement contribué à la montée de l'UTBM en Pro B.

Sous les ordres de Moat Rhennam et Anthony Brossard, il tentera de faire de même aux côtés de Marc-Antoine Pellin, un autre habitué des montées, mais aussi Eliott Dary, Bastien Albert, Théo Vial, Léo Maginot, Sabri Lontadila, Kevin Joss-Rauze, Hugo Colas et donc Théo Rey et Kévin Kokila.